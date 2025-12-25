Авторы «Маши и Медведя» собрали 1 час чистого смеха: самые смешные серии в одном выпуске — там уже 272 114 706 просмотров

25% у «Шефа», 21% у «Нашего спецназа», а 1 место даже не у «Невского», а у другого проекта: итоги 2025-го года от «Триикс Медиа»

В новом российском сериале Воробьева не признали даже преданные фанаты: «Две серии не могла понять, что это за актер вообще»

«Морской Тарзан» и «Круиз для сумасшедшего»: в Европе советским фильмам дали уморительные названия – угадаете 5/5? (Тест)

График выхода всех сезонов «Очень странных дел» по годам: если за 10 лет запутались, вот путеводитель по Хоукинсу

Демьяненко снова сыграл Шурика ровно за год до смерти: «короткометражка» странная, но точно лучше «Кавказской пленницы!» (видео)

Спившаяся Баба Яга и ребенок гусеница: из-за этих мультиков СССР у детей развивались психологические проблемы

Пожертвует жизнью, чтоб победить смерть? Что станет с Макс в финале «Очень странных дел» — на хэппи энд даже не надейтесь

«Более дикий»: Епифанцев не скрывает, что снялся в отвратительном «клоне» «Побега», но у сериала с оценкой 3,3 есть 1 жирный плюс

Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)