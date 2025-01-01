Меню
Пункт назначения: Новый аттракцион
Расписание сеансов Пункт назначения: Новый аттракцион, 2025 в Курске
7 января 2026
Расписание сеансов Пункт назначения: Новый аттракцион, 7 января 2026 в Курске
Как купить билеты на сеанс фильма «Пункт назначения: Новый аттракцион»?
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
23:00
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Звезда «Полярного» станет «Капитаном Туманом»: Пореченков в новом хите покажет, как мстит опер с чувством юмора
50% второго сезона «Подслушано в Рыбинске» уже написано, но куда именно поедут Васильев и Минекаев? Вот что известно о новой локации
106 тысяч подписей против отмены: 2 сезон «Декстера: Первородный грех» могут все-таки вернуть — вот что говорит режиссер Маркос Сига
В СССР самый нудный фильм посмотрело всего 4,3 млн человек: ленту до сих пор запрещено критиковать
«Зверополис» и «Зверопой» – это одна вселенная? Фанаты не устают спорить – но в вопросе давно поставлена точка
«Не совсем соответствую»: Боярский скрывает настоящую дворянскую фамилию — недостоин по вот какой причине
На русском «Оскаре» представили лучших из лучших: только 5 фильмов 2025-го оказались достойны номинации — и сразу 2 из них с Борисовым
Даже в «Невском» есть лучшая серия: зрителям нагло наврали об Архитекторе, но оценка — рекордные 4,4
Он не должен был быть злодеем: одну из самых важных арок фильмы о «Гарри Поттере» просто проигнорировали — вся надежда на HBO
Домашний Новый год без лишних трат: собрали 4 праздничных образа из кино, в которых любая будет выглядеть на миллион
«Неоконченная пьеса...» — один из сложнейших фильмов Михалкова, и психолог объяснила, о чем он на самом деле: «Годами понимал неправильно»
