Киноафиша Фильмы Пункт назначения: Новый аттракцион Расписание сеансов Пункт назначения: Новый аттракцион, 2025 в Курске 6 января 2026

Расписание сеансов Пункт назначения: Новый аттракцион, 6 января 2026 в Курске

Вся информация о фильме
чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
23:00 от 550 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
