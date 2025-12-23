Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Астрал. Дом № 13 Расписание сеансов Астрал. Дом № 13, 2024 в Курске 26 декабря 2025

Расписание сеансов Астрал. Дом № 13, 26 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 23 Завтра 24 чт 25 пт 26 сб 27 вс 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Дом № 13»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
23:15 от 500 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Фэкхем-Холл
Фэкхем-Холл
2025, Великобритания, комедия
Кинокритик признала, что идея слияния «Мастера и «Маргариты» со «Словом пацана» не так уж плоха: «Странно, что у нас еще никто не объединил эпоху 90-х с вампирами и оборотнями»
«Худшая копия своей матери»: в 25 сезоне «Тайн следствия» больше Ковальчук зрителей бесит только одна актриса
Этот турецкий сериал продержался целых 3 сезона, но все-таки рейтинги его добили: когда последняя серия «Бахар»?
Режиссер культовой «Зеленой мили» должен был снять экранизацию еще и «Темной башни»: Кинг приглашал лично – что же не срослось?
Детектив со звездой «Трассы» и оценкой 7.6 «смотрится на одном дыхании»: про него знают немногие – но почти все «не жалеют о просмотре»
Сулейману на смех: самые нелепые русские имена по версии турок — есть и очень популярные
Правила гигиены балерин, о которых обычно молчат: их соблюдала даже Плисецкая - похуже чем в фильме «Черный лебедь»
«Просто держишь рот на замке»: «Титаник» превратил жизнь Кейт Уинслет в кошмар — даже засыпать одной было страшно
30 млн зрителей выбрали этот сериал вместо «Аутсорса» и «Бара "Один звонок"»: и это даже не детектив, а комедия
Ивлева бросила молодая жена, а Джиган остался без Самойловой и козы: звездные браки, которые не смогли пережить 2025 год
Главная красотка СССР снялась в «Месте встречи» лишь ради Владимира Высоцкого – и горько пожалела об этом: «Запрещенный прием»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше