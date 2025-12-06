Включила ради 5 минут, а очнулась только в 5 утра: этот сериал 2024 года не зря стал хитом Amazon – немцы меня сильно удивили

Джоли не должна была целовать Хабенского: но актер добился этого на съемках фильма «Особо опасен!», сказав всего одну фразу

Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным

Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем

В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла

На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник

«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%

«Теперь она мертва?»: американцы рвут животики с «Обыкновенного чуда», но ту самую шутку Леонова не понимают от слова совсем

«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами

«Замрите, ангелы, смотрите, я играю», — пел Миронов в «12 стульях»: а угадаете 4 других фильма со звездой лишь по строчке песни?