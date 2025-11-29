0% на Rotten Tomatoes — максимум удовольствия: фильмы, которые стыдно любить, но невозможно выключить

Как будто включили старый советский фильм, а это Netflix: история рыбака, мальчика-сироты и семьи не по крови

«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах

Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова

Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент

«Кино о нас с вами»: этот фильм про СССР затерялся спустя годы — хотя должен был стать таким же культовым как «Брат»

«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным

«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин

«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится

С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)