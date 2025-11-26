Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Только во сне Расписание сеансов Только во сне, 2025 в Курске 26 ноября 2025

Расписание сеансов Только во сне, 26 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Только во сне»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
15:50 от 240 ₽
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Такой душка в белой майке, что его зверства и не замечаешь: сколько человек убил Джон Макклейн за все «Крепкие орешки»
Кто стоит за финансовыми заговорами и дворцовыми интригами: 2 мощных сериала-триллера с рейтингами выше 7
Какие сериалы смотреть 24–31 ноября: финал «Очень странных дел» и российские премьеры, мимо которых нельзя пройти
Хотели рекламу туалетов – сняли фильм-номинант на «Оскар»: эта японская лента с оценкой 7.9 – бальзам на душу для уставших от инфошума
Кого разыскивал герой Устюгова, и что за девушку он встретил в 1-м сезоне: только фанаты «Ментовских войн» пройдут тест на 5/5
Векна из «Очень странных дел» пугает многих: но лишь единицы знают, что его образ – отсылка на 3 культовых ужастика (назовете хотя бы 1?)
Есть 2 вероятных даты: когда выйдет 8-й сезон «Скорой помощи» с Куценко – и о чем он будет
56,5 млн рублей за 4 дня: этот российский фэнтези-экшен оценили даже фанаты Marvel – «хочу продолжения!», твердят зрители
«Ирония судьбы» узнается с первого кадра: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по банным сценам? (тест)
Тест для выросших на кино «Мосфильма»: ответите на 5 вопросов о хитах студии – можете считаться знатоком
От «Молодой жены» до «Мачехи»: на эти 5 вопросов о советском кино ответят только знатоки (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше