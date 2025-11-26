Такой душка в белой майке, что его зверства и не замечаешь: сколько человек убил Джон Макклейн за все «Крепкие орешки»

Кто стоит за финансовыми заговорами и дворцовыми интригами: 2 мощных сериала-триллера с рейтингами выше 7

Какие сериалы смотреть 24–31 ноября: финал «Очень странных дел» и российские премьеры, мимо которых нельзя пройти

Хотели рекламу туалетов – сняли фильм-номинант на «Оскар»: эта японская лента с оценкой 7.9 – бальзам на душу для уставших от инфошума

Кого разыскивал герой Устюгова, и что за девушку он встретил в 1-м сезоне: только фанаты «Ментовских войн» пройдут тест на 5/5

Векна из «Очень странных дел» пугает многих: но лишь единицы знают, что его образ – отсылка на 3 культовых ужастика (назовете хотя бы 1?)

Есть 2 вероятных даты: когда выйдет 8-й сезон «Скорой помощи» с Куценко – и о чем он будет

56,5 млн рублей за 4 дня: этот российский фэнтези-экшен оценили даже фанаты Marvel – «хочу продолжения!», твердят зрители

«Ирония судьбы» узнается с первого кадра: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по банным сценам? (тест)

Тест для выросших на кино «Мосфильма»: ответите на 5 вопросов о хитах студии – можете считаться знатоком