Как сложились судьбы наложниц Сулеймана после «Великолепного века»: Гюльнихаль ушла из кино, а что насчет Садыки и Фирузе?

5 сезон «Полярного» получился откровенно слабым: спасает сериал только один актер – и речь не про Пореченкова

Поющая белка, 33 богатыря и Прилучный на троне: что показали в трейлере «Сказки о царе Салтане» — премьера 12 февраля 2026 года (видео)

30 млн зрителей выбрали этот сериал вместо «Аутсорса» и «Бара "Один звонок"»: и это даже не детектив, а комедия

Режиссер культовой «Зеленой мили» должен был снять экранизацию еще и «Темной башни»: Кинг приглашал лично – что же не срослось?

Ивлева бросила молодая жена, а Джиган остался без Самойловой и козы: звездные браки, которые не смогли пережить 2025 год

Правила гигиены балерин, о которых обычно молчат: их соблюдала даже Плисецкая - похуже чем в фильме «Черный лебедь»

Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике

Сразу несколько звёзд Голливуда напрямую связаны с «Файлами Эпштейна»: один снимался в «Пятом элементе», другого судили за домогательства

Сулейману на смех: самые нелепые русские имена по версии турок — есть и очень популярные