Фильмы
Фэкхем-Холл
Расписание сеансов Фэкхем-Холл, 2025 в Курске
18 декабря 2025
Расписание сеансов Фэкхем-Холл, 18 декабря 2025 в Курске
О фильме
Вся информация о фильме
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
20:50
от 400 ₽
20:50
от 400 ₽
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
21:10
от 520 ₽
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
