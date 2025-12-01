Почему хоббиты носят одежду, но не носят обувь? Толкин объяснил этот странный парадокс

Шаламе раскрыл главную интригу «Дюны» — Пол Атрейдес не будет прежним: «Должен произойти заметный сдвиг в его характере»

Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской

Роскошную шапку Ипполита из «Иронии судьбы» узнают многие: но вспомните ли вы 5 других фильмов СССР по головным уборам? (тест)

Почему 66% россиян смотрят детективы, а не комедии? Психолог нашла у жанра сразу 3 плюса – один из них «снижает уровень стресса»

Успех сериала от HBO развязал руки режиссеру: «Оно» получит 6-часовую версию — мечта, отложенная на годы

Кулинарные ляпы «Невского» и «Первого отдела»: авторитеты жуют траву, а картошку не могут почистить

5 фильмов с Колокольниковым, которые можно смотреть даже с детьми: людоед в «Игре престолов», бандит у Аронофски – а если подобрее?

Кого Дмитрий Нагиев играл в «Каменской»: сериал завершился 14 лет назад – многие и не помнят, что актер там вообще был

Лица Тора с Халком представили? Marvel рассекретил главного героя «Судного дня» и стало ясно – фильм явно копирует «Финал»