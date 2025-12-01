Меню
Киноафиша
Фильмы
Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца
21 декабря 2025
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
вс
21
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
18:30
от 280 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения
4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника
Вин Дизель раскрыл один из главных секретов «Форсажа 11»: в фильме появится известный спортсмен
Если зашла «Больница Питт», вы обязаны посмотреть этот сериал с 7,9 баллами — о выгорании здесь говорят на языке «Доктора Хауса»
Роскошную шапку Ипполита из «Иронии судьбы» узнают многие: но вспомните ли вы 5 других фильмов СССР по головным уборам? (тест)
Почему 66% россиян смотрят детективы, а не комедии? Психолог нашла у жанра сразу 3 плюса – один из них «снижает уровень стресса»
Успех сериала от HBO развязал руки режиссеру: «Оно» получит 6-часовую версию — мечта, отложенная на годы
Лица Тора с Халком представили? Marvel рассекретил главного героя «Судного дня» и стало ясно – фильм явно копирует «Финал»
5 фильмов с Колокольниковым, которые можно смотреть даже с детьми: людоед в «Игре престолов», бандит у Аронофски – а если подобрее?
Тест для тех, кто пересмотрел все хиты НТВ: отличите «Невский» и «Первый отдел» от других детективов
Новый «Буратино» совсем не похож на банальный «ремейк» советского мульта – сильнее всего хвалят графику и… Шастуна: «Мой герой!»
