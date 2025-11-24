Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца Расписание сеансов Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца, 2025 в Курске 24 ноября 2025

Расписание сеансов Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца, 24 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 20 сб 22 пн 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Святой Фёдор Томский. Тайна сибирского старца»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00 от 450 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Комедия «Уволить Жору»: Козловский в новом трейлере охотится за Галустяном — но все идет не по плану
«Она сама маньячка»: девочка из сериала «Как приручить лису» проявит свою сущность к финалу — по крайней мере, в этом уверены зрители
Сколько всего сезонов и серий в сериале «Константинополь»: рассказываем, как смотреть, чтобы ничего не пропустить
Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?
«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше