Комедия «Уволить Жору»: Козловский в новом трейлере охотится за Галустяном — но все идет не по плану

«Она сама маньячка»: девочка из сериала «Как приручить лису» проявит свою сущность к финалу — по крайней мере, в этом уверены зрители

Сколько всего сезонов и серий в сериале «Константинополь»: рассказываем, как смотреть, чтобы ничего не пропустить

Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?

«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий

Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+

И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию

«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили

«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент