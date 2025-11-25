Финал — не финал: после «Дорогого Вилли» 1 ноября зрителей ждут еще 4 серии, но совсем другие — без актеров и сценария

С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023

«Клюквенный щербет» — не единственный хит: 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше

Netflix создал современный «Секс в большом городе»: сериал уже №1 в топе — 8,6 миллиона просмотров накопилось за 4 дня

Фильмов про Франкенштейна снято немало: свежий выйдет на Netflix уже в ноябре – но не все знают, кто это такой

Вернулись не только «Сумерки»: в 2008-м культовый мюзикл из России собрал $17 млн и ушел в тень – в декабре покажут расширенную версию

Вы верили и молились пиратским богам, и он вернулся: дата выхода «Ван Пис» — Netflix не будет томить ожиданием

Обожаемая Тарантино российская драма вышла ровно 15 лет назад: почему на Западе ее признали шедевром, а в России считают «псевдокино»?

2.7 млн рублей, и вы внутри: на какой вилле снимали «12 друзей Оушена» – раньше здесь был монастырь, а потом жил сам Висконти

«Худшая премьера осени»: у новинки Netflix невероятные 50 000 000 часов просмотра за 4 дня – но зрители бросают детектив уже на первой серии