Звезда «Полярного» станет «Капитаном Туманом»: Пореченков в новом хите покажет, как мстит опер с чувством юмора

495 674 просмотров меньше чем за 24 часа: зрители массово включают сборник лучших серий 2025 года «Маши и Медведя»

Только эти 2 сериала 2025 года стали лучшими запусками за всю историю PREMIER: в 2026 ставку делают на «Нефть» с Антоном Васильевым

На русском «Оскаре» представили лучших из лучших: только 5 фильмов 2025-го оказались достойны номинации — и сразу 2 из них с Борисовым

Даже в «Невском» есть лучшая серия: зрителям нагло наврали об Архитекторе, но оценка — рекордные 4,4

«Сверхъестественное по-русски»: мистический детектив с Ходченковой получил 7 из 10 — «редкий для нашего ТВ» сериал, говорят зрители

Тест: вспомните 5 фильмов СССР, где герои едят икру – кое-кто даже делал это без удовольствия

«Неоконченная пьеса...» — один из сложнейших фильмов Михалкова, и психолог объяснила, о чем он на самом деле: «Годами понимал неправильно»

«Не совсем соответствую»: Боярский скрывает настоящую дворянскую фамилию — недостоин по вот какой причине

Он не должен был быть злодеем: одну из самых важных арок фильмы о «Гарри Поттере» просто проигнорировали — вся надежда на HBO