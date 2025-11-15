«Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом

Почему Безликие завербовали именно Арью Старк: тайна, которую фанаты «Игры престолов» не разгадали до сих пор

«Метод» оставил главную загадку без ответа: от кого ребёнок у Есении — фанаты указывают на одного кандидата и ждут 3 часть для раскрытия тайны

В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?

«Это уже не Хищник»: гений Кодзима посмотрел «Планету смерти» одним из первых – и признал, что фильм больше похож на аниме

Снова отец и сын, снова Дальний Восток: эта криминальная драма от режиссера «Быка» напоминает «Лихих» – отметьте дату премьеры

Ералаша не забыли, а остальных? Вспоминаем главные смерти «Слова пацана» – одного пришлось убить дважды, вторая так и не воскресла

Фраза «И давно тебе 17?» заиграла новыми красками: Паттинсон снова станет Эдвардом в продолжении «Сумерек»

А где-то горы-горы, а за ними-ними тест: вспомните по одному кадру 5 фильмов СССР, снятых на Кавказе

Тарантино все-таки сделал сиквел «Джанго освобожденного» — и его легко можно найти в Сети: не просто продолжение, а дикий кроссовер