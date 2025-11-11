В новом «Хищнике» должна была вернуться настоящая звезда франшизы: почему режиссер передумал в последний момент

Таким темпом «Клюквенный щербет» постигнет участь «Зимородка»: смотрю новые серии и удивляюсь — что вообще происходит?

А ведь такого ксеноморфа как Диакон больше не было: что стало с Чужим из «Прометея»

Русская тоска под хруст турецкого симита: новинка НТВ с Устюговым явно хотела стать ответом «Острым козырькам» – получилось, но не всё

Почти 10 лет ожидания, «Оскар» и $1 млрд в прокате: когда выйдет «Зверополис 2» – и покажут ли его в России

Марфушку из «Морозко» узнают многие: а сможете вспомнить 5 других фильмов СССР по героиням в платках и шалях? (тест)

Фарада, Алентова - все это псевдонимы: в нашем тесте нужно угадать настоящие фамилии советских артистов

Берегись не автомобиля, а провала в тесте: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с машинами

Разрывает сердце: момент, который не вошел в «Бригаду» — и поставил бы точку в судьбе Саши Белого

«Над чернокожими издеваются»: Цискаридзе увидел трейлер этой новинки Netflix и взбесился – но хохотал в голос, посмотрев сериал целиком