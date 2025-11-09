Красиво, но Акиньшина не к месту, зато Марин великолепен: зрители подвели итоги премьеры сериала «Константинополь»

«Будто сам спускался в преисподнюю»: Джексон назвал любимую сцену из «Властелина колец» — лучшее, что написал Толкин

У этого фильма от A24 идеальный рейтинг в 100% на Rotten Tomatoes: «Новая "Тысяча и одна ночь" с Шахерезадой-феминисткой»

Разрывает сердце: момент, который не вошел в «Бригаду» — и поставил бы точку в судьбе Саши Белого

Ниже падать точно некуда: 4 сезон «Ведьмака» от Netflix установил сразу несколько позорных антирекордов

Почти 10 лет ожидания, «Оскар» и $1 млрд в прокате: когда выйдет «Зверополис 2» – и покажут ли его в России

Марфушку из «Морозко» узнают многие: а сможете вспомнить 5 других фильмов СССР по героиням в платках и шалях? (тест)

«Очень понравился»: Хью Джекман открыл для себя российское кино — и влюбился в эту драму с Хабенским

«Над чернокожими издеваются»: Цискаридзе увидел трейлер этой новинки Netflix и взбесился – но хохотал в голос, посмотрев сериал целиком

Если вы засмотрели «Первый отдел» до дыр, то легко сможете определить сезон по одному кадру (тест)