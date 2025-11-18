Меню
Театр в кино: Воскресение
Расписание сеансов Театр в кино: Воскресение, 2025 в Курске
18 ноября 2025
Расписание сеансов Театр в кино: Воскресение, 18 ноября 2025 в Курске
Как купить билеты на сеанс фильма «Театр в кино: Воскресение»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Написать отзыв
2025, США, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
