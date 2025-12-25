Меню
Фильмы
Магическая битва: Казнь
Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 2025 в Курске
31 декабря 2025
Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 31 декабря 2025 в Курске
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
16:15
от 380 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Рецензия
Отзывы
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Игристое на Новый год стали покупать лишь после этого советского фильма: от вида Гурченко с бокалом никто не смог устоять
В новом российском сериале Воробьева не признали даже преданные фанаты: «Две серии не могла понять, что это за актер вообще»
Демон Валак из хоррора «Монахиня» не выдумка, а вполне реальная история: есть даже место на карте, где его видели
Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)
«Морской Тарзан» и «Круиз для сумасшедшего»: в Европе советским фильмам дали уморительные названия – угадаете 5/5? (Тест)
Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?
К Райнеру претензий нет, Армин - что-то с чем-то: ИИ лайв-экшен версия «Атаки Титанов» с Шаломе и Джилленхолом (видео)
Демьяненко снова сыграл Шурика ровно за год до смерти: «короткометражка» странная, но точно лучше «Кавказской пленницы!» (видео)
График выхода всех сезонов «Очень странных дел» по годам: если за 10 лет запутались, вот путеводитель по Хоукинсу
Что означает слово «Дракула»: экранизаций снято много, а о происхождении имени знают не все – такое было у реального правителя
Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»
