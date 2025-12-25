Меню
Киноафиша Фильмы Магическая битва: Казнь Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 2025 в Курске 31 декабря 2025

Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 31 декабря 2025 в Курске

Сегодня 25 Завтра 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
16:15 от 380 ₽
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
