Судьбу Брагина из «Первого отдела» решили в Сети: «Сколько может он в полковниках бегать?»

Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло

59,6 млн просмотров за 5 дней и гигантский финал: раскрыт точный хронометраж второй части 5 сезона «Очень странных дел»

Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике

«Мастер и Медведь»? «Маша и Маргарита»? В серии мульта на 400 млн просмотров нашли 2 отсылки «для взрослых» – дети точно не поймут

Тест на знание фильма «Девчата»: только настоящие поклонники ответят на 5/5 вопросов

20 лучших сериалов 2025-го по версии Metacritic: «Очень странных дел» в списке нет – но интересного и без них хватает

9 сериалов в напряженности не уступают «Триггеру»: главные герои тоже не так просты, а оценки почти у всех 7.4+

«Несусветная галиматья»: «Горячий» триллер с Андреевой россияне не приняли, зато на Netflix он зашёл «как к себе домой»

Год тяжелых утрат: с кем из российских звезд мы попрощались навсегда в 2025-м — болезни, кома и последнее желание