Толстяк в бандане и серьгой в ухе — таким звезда «Невского» впервые появился на экранах: «Не верю своим глазам!»

Кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах»: это сейчас он Майор Гром, а тогда был «оборотнем в погонах»

В этом фэнтези-сериале от BBC школа будет даже круче, чем Хогвартс: и выйдет он раньше «Гарри Поттера»

Год тяжелых утрат: с кем из российских звезд мы попрощались навсегда в 2025-м — болезни, кома и последнее желание

Этим салатом Раиса завоевала бы Василия: мясной, в отличие от «бурды» из фильма «Любовь и голуби»

«Аватар 3» не оправдал надежд — и Кэмерон может пересмотреть планы на сиквелы: Disney не получил желаемые $90 млн за выходные

Фильм Netflix попал в Книгу Гиннесса — пережил режиссера и смену веков: от начала съемок до премьеры прошло 48 лет

«Несусветная галиматья»: «Горячий» триллер с Андреевой россияне не приняли, зато на Netflix он зашёл «как к себе домой»

«Мастер и Медведь»? «Маша и Маргарита»? В серии мульта на 400 млн просмотров нашли 2 отсылки «для взрослых» – дети точно не поймут

Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике