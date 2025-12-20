Меню
Магическая битва: Казнь
Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 2025 в Курске
24 декабря 2025
Расписание сеансов Магическая битва: Казнь, 24 декабря 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сегодня
20
Завтра
21
пн
22
вт
23
ср
24
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
16:15
от 280 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
