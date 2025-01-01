Меню
Расписание сеансов Мой сын, 2025 в Курске

Расписание сеансов Мой сын, 2025 в Курске

Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Попутчики
Попутчики
2025, Россия, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Наш папа - Дед Мороз!
Наш папа - Дед Мороз!
2024, Россия, комедия, драма
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень
2001, Великобритания / США, приключения, семейный, сказка
Огненный мальчик
Огненный мальчик
2025, Россия, драма
