0% на Rotten Tomatoes — максимум удовольствия: фильмы, которые стыдно любить, но невозможно выключить

Фильм «Девчата» вышел в 1961 году, но не потерял актуальности: вот от чего в восторге зумеры

Почему фанаты спрашивают «Эш умер?» уже 20 лет — и что говорят авторы «Покемона»

«Кино о нас с вами»: этот фильм про СССР затерялся спустя годы — хотя должен был стать таким же культовым как «Брат»

«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным

Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы

С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)

Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент

«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты

Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет