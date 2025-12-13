Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Эльф и украденное рождество
Расписание сеансов Эльф и украденное рождество, 2025 в Курске
17 декабря 2025
Расписание сеансов Эльф и украденное рождество, 17 декабря 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
13
Завтра
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Эльф и украденное рождество»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:10
от 280 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
«Танцуют все!»: у Гайдая по-другому быть и не может — угадайте 6 фильмов режиссера только по кадру с плясками (тест)
Сэмми, что ты наделал!? Фанаты выдвинули версию, как звезда «Сверхъестественного» будет связан с Хоумлендером в 5 сезоне «Пацанов»
За 15 лет исключение было всего раз: только одна часть «Ёлок» вышла не на Новый год
В конце «Зверополиса 2» оставили две «секретные» сцены: если досидеть до титров, становится ясно, что ждет Джуди и Ника дальше
Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO
Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили
Пьете кофе с сахаром и молоком? Многое теряете! Хюррем из «Великолепного века» брала 2 других продукта – становилось в разы вкуснее
«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна
«Напомнил советские фильмы»: этому военному сериалу россияне ставят 8.1 – обошел даже «СМЕРШ» и «Адмирала Кузнецова»
Экранизаций «Мастера и Маргариты» много, но лишь одна получила 7.5 на IMDb: определяем лучшую, пока ждем фильм с Джонни Деппом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667