Фильмы
Эльф и украденное рождество
13 декабря 2025
Вся информация о мультфильме
Сегодня
9
Завтра
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:10
от 420 ₽
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
