Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Эльф и украденное рождество Расписание сеансов Эльф и украденное рождество, 2025 в Курске 4 декабря 2025

Расписание сеансов Эльф и украденное рождество, 4 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 2 Завтра 3 чт 4 пт 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Эльф и украденное рождество»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:30 от 260 ₽
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
«Полярный» с Пореченковым стартовал 1 декабря: две серии уже доступны — когда ждать остальные 10?
4 эпизод 5 сезона «Очень странных дел» стала лучшей за всю историю сериала— на IMDb 9,8 из 10: какие еще в пятерке? Вы удивитесь
Люцифер вернется, Чарли снова во главе Ада:собрали все, что известно о 3 сезоне «Отеля Хазбин» и дате премьеры
Вы совершенно точно пропустили их в детстве: 8 шикарных новогодних фильмов и мультиков
Ровно 30 лет назад в России вышел самый жуткий фильм Питера Джексона: «Властелин колец» на его фоне — добрая сказка для детей
«Палач сталинской эпохи»: в «Месте встречи» так и не объяснили, откуда взялся орден у Жеглова – ответ все эти годы был у зрителей под носом
«Никакой он не волшебник»: странному ляпу в «Старике Хоттабыче» есть лишь одно объяснение – многое говорит о главной беде СССР
«Властелин колец» – лучшая экранизация книг, а какая же худшая? От позорных 2.3/10 «Исчезнувшую» для бедных не спасла даже Терон
Праздничная комедия, боевик в духе «Начала» и постапокалипсис: весь декабрь можно не выходить из дома — 5 громких сериалов стартуют уже на днях
Звезда «Уэнсдей» преклоняется перед этим фильмом, и не только она: входит в топ-100 лучших в истории — и Тарантино со Спилбергом тут ни при чем
Правда о Т-800 бесит физиков: в реальности Терминатор расплавили бы все вокруг быстрее, чем сказал бы «I'll be back»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше