Как будто включили старый советский фильм, а это Netflix: история рыбака, мальчика-сироты и семьи не по крови

Режиссер «Холопа» и сценарист «Трассы» объединились: над новой «Снегурочкой» работает известная команда

«Ван Пис» продолжается 25 лет: сколько серий уже вышло — и почему число эпизодов и фильмов растет бесконечно

«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится

«Правдиво говорит о подвиге»: эта военная драма СССР 15 лет пролежала на полке – а сейчас ей ставят 8.1 и любят не меньше «Иди и смотри»

С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)

Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова

«Кино о нас с вами»: этот фильм про СССР затерялся спустя годы — хотя должен был стать таким же культовым как «Брат»

Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент

«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным