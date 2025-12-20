Эти 5 научно-фантастических сериалов куда круче, чем «Очень странные дела»: и сюжет увлекает с первой минуты

Не Москва и не Питер: у «Волшебного участка» появится спин-офф про город гномов — сериал сделали с помощью ИИ

В 2025 году Wink выпустил сразу 3 крутых детективных сериала: и ни один из них не показывает «ментов» в кабинетах

Если верить критикам, в кино стоит идти не на «Аватар 3» — а на этот мультфильм: «переиграл и уничтожил», получив 85% свежести на RT

Любимое блюдо Никулина миллионы российских хозяек готовят ежедневно: но рецепт великого актера был с кулинарным «секретом»

Этот культовый ужастик стоил 15 тысяч долларов, а собрал рекордные 190 миллионов в прокате: кино называли эталоном жанра и зрители, и критики

Главная ошибка Петросяна: отказался от фильма Гайдая, а теперь он занимает 18 строчку в мировом топ-250

У ДиКаприо странное отношение к «Титанику»: спустя 30 лет признался — вся планета рыдала, а он держится особняком

30 минут – и пирог «Ноктюрн» готов: такой пекла Надя из «Самая обаятельная и привлекательная» – не стыдно подать и на Новый год

К 30-летию «Евангелиона» покажут особый эпизод: фанаты вместо восторга просят «отпустить деда» и «дать "Еве" умереть»