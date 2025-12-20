Меню
Ассасин: Смертельная битва
Расписание сеансов Ассасин: Смертельная битва, 2025 в Курске
24 декабря 2025
Расписание сеансов Ассасин: Смертельная битва, 24 декабря 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
20
Завтра
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ассасин: Смертельная битва»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
22:30
от 280 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
