Киноафиша Фильмы Убойная суббота Расписание сеансов Убойная суббота, 2025 в Курске 20 января 2026

Расписание сеансов Убойная суббота, 20 января 2026 в Курске

Вся информация о фильме
Завтра 15 пт 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Как купить билеты на сеанс фильма «Убойная суббота»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
15:55 от 290 ₽ 19:35 от 340 ₽ 21:30 от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
16:30 от 380 ₽ 20:40 от 430 ₽ 22:45 от 430 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:40 от 210 ₽ 22:10 от 220 ₽
