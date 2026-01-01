Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7

В фильме «Дюна: Часть 2» Чани носит в волосах синюю ленту: только те, кто читал книги, знают, что за боль скрывает этот символ

За сутки влетел на 2 место топа Netflix по всему миру: что показали в секретном эпизоде 5 сезона «Очень странных дел»

«Может надрать тебе пятую точку»: вы явно не знали, кто вдохновил Тарантино на «Убить Билла» — отказал «оскароносной» звезде даже в камео

«Идите вы… в бухгалтерию!», – говорили в одном фильме СССР: назовите его и отгадайте, откуда еще 4 цитаты о работе (тест)

Думали, на «Чебурашку», «Простоквашино» и «Буратино» идут из-за ностальгии? А вот и нет – собрать от 2 до 5 млрд помог «эффект "Чебурашино"»

Оди сбежала из Изнанки: главная героиня «Очень странных дел» все-таки выжила – режиссеры случайно подтвердили одним кадром (фото)

«Чвакающий шлепок»: Рязанов «плюнул в экран», увидев свой предпоследний фильм — было стыдно за оценку 2,2

150 000 с хвостиком: Ипполит, Кольцов или Вакула? Кто из звёзд новогоднего кино СССР в России 2026-го зарабатывал бы больше всех

«Дом дракона» уже уделал «Игру престолов» на поле фэнтези: спин-офф преуспел там, где оригинал опозорился и сел в лужу