Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй Расписание сеансов TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй, 1975 в Курске 9 декабря 2025

Расписание сеансов TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй, 9 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
вт 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Жан-Пьер Поннель: Мадам Баттерфляй»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D, SUB
19:00 от 650 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала
С 28 ноября до 16 января: раскрыт поэтапный график выхода 2 сезона мистического сериала «Черного облака» — не пропустите ни одного эпизода
Миллионы уже смотрят «Добро пожаловать в Дерри»: в трейлере к 6 серии наконец-то показали человеческое лицо Пеннивайза без грима (фото)
Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца
У Энакина «беды с башкой», Падме стала Дартом Вейдером: в новом сиквеле «Мести ситхов» раскроют одну из главных тайн «Звездных войн»
«Клеветническое изображение действительности»: сможете узнать 5 хитовых фильмов СССР по критике худсовета? (тест)
Ни Зендеи, ни Миккельсена: ждете 4 сезон «Ганнибала» уже 10 лет? Тогда у режиссера сериала для вас печальные новости
Трейлера все еще нет: стало понятно, когда выйдет 2-й сезон новой «Молодежки» — ждать придется дольше, чем планировали
От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю
10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»
Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше