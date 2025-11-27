Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сомния. Кошмар вернулся Расписание сеансов Сомния. Кошмар вернулся, 2025 в Курске 27 ноября 2025

Расписание сеансов Сомния. Кошмар вернулся, 27 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 27 пт 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сомния. Кошмар вернулся»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:55 от 450 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Всплакнули на «Ките», за который Фрейзер получил «Оскар»? Он готов вновь растрогать всех в новом фильме — даже 270-килограммового грима не понадобилось
«Вторая половина сильней первой»: почему сериалу «Хроники русской революции» стоит дать шанс, если в начале не зацепил
Эта скрытая деталь в «Порко Россо» полностью меняют сюжет: Миядзаки неслучайно показал связь героя с самолетом
Трейлера все еще нет: стало понятно, когда выйдет 2-й сезон новой «Молодежки» — ждать придется дольше, чем планировали
Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца
У Энакина «беды с башкой», Падме стала Дартом Вейдером: в новом сиквеле «Мести ситхов» раскроют одну из главных тайн «Звездных войн»
«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)
Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева
Мортенсен камня на камне не оставил от трилогии Джексона — и «Хоббиту» досталось: «Арагорну» из всей серии «Властелин колец» нравится лишь один фильм
От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю
«Заброшена и всеми забыта»: 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой – как сейчас выглядит могила великой актрисы (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше