Всплакнули на «Ките», за который Фрейзер получил «Оскар»? Он готов вновь растрогать всех в новом фильме — даже 270-килограммового грима не понадобилось

«Вторая половина сильней первой»: почему сериалу «Хроники русской революции» стоит дать шанс, если в начале не зацепил

Эта скрытая деталь в «Порко Россо» полностью меняют сюжет: Миядзаки неслучайно показал связь героя с самолетом

Трейлера все еще нет: стало понятно, когда выйдет 2-й сезон новой «Молодежки» — ждать придется дольше, чем планировали

Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца

У Энакина «беды с башкой», Падме стала Дартом Вейдером: в новом сиквеле «Мести ситхов» раскроют одну из главных тайн «Звездных войн»

«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)

Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева

Мортенсен камня на камне не оставил от трилогии Джексона — и «Хоббиту» досталось: «Арагорну» из всей серии «Властелин колец» нравится лишь один фильм

От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю