Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Первая ведьма. Долина дьявола Расписание сеансов Первая ведьма. Долина дьявола, 2025 в Курске 21 ноября 2025

Расписание сеансов Первая ведьма. Долина дьявола, 21 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 20 пт 21 сб 22 вс 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Первая ведьма. Долина дьявола»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 240 ₽ 22:00 от 270 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:35 от 650 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Роман «Кровавый круиз» прославил Матса Страндберга: теперь по нему сняли сериал — выживут ли тысячи пассажиров, запертые в лабиринте с тварью?
«Не нравится — не ешьте»: критики разгромили «Хроники русской революции», и вот что им ответил Кончаловский
Почему в «Терминаторе 4» нет Арнольда Шварценеггера: настоящая причина, о которой почему-то забывают фанаты
Лию Ахеджакову убрали из легендарной комедии Рязанова: в кадре вместо нее другая скандально известная звезда
Редчайший 100% рейтинг: лишь 1 фантастический фильм за 5 лет смог добиться этой оценки
Начать смотреть Рязанова никогда не поздно: эту легкую комедию осилят даже хейтеры режиссера
Ищете фильмы, похожие на «Остров проклятых»? ИИ уже все сделал за вас: 3 ленты с оценками 7.7+ – не отпустят до самых титров
«Роль будто создана для него»: у Камбербэтча есть персонаж покруче Шерлока — в этом историческом мини-сериале BBC раскрывается на все 200%
«Из этой неудачи я извлек урок»: за 8 лет до первого «Оскара» Джордж Клуни сыграл в самом ужасном супергеройском кино в истории
Новое шоу «Звезды под капельницей» началось с побега известной артистки: зато 2 других актера остались
«Поклялись на крови снять»: Кэмерон сразу после «Аватара» берется за другой долгожданный сиквел — фанаты требуют вторую часть уже 7 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше