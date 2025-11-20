Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Первая ведьма. Долина дьявола Расписание сеансов Первая ведьма. Долина дьявола, 2025 в Курске 20 ноября 2025

Расписание сеансов Первая ведьма. Долина дьявола, 20 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 20 пт 21 сб 22 вс 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Первая ведьма. Долина дьявола»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 240 ₽ 22:00 от 270 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
22:35 от 580 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
А зрители из Подмосковья вообще узнают что-нибудь на экране? Где снимали сериал «Химкинские ведьмы»
97% зрителей на RT в восторге от «Формулы-1», а кассовые сборы 630 млн долларов поражают: будет ли у фильма вторая часть?
Наконец-то достойный исторический сериал: у детектива «Царь ночи» рейтинг 7,2, атмосфера Петербурга XX века и талантливая Боярская
Лию Ахеджакову убрали из легендарной комедии Рязанова: в кадре вместо нее другая скандально известная звезда
Этот копеечный ужастик 20-летней давности – настолько жуткий, что россияне до сих пор боятся его пересматривать
Настоящие бриллианты Netflix: 7 мини-сериалов с редчайшими 100% на RT — и все можно посмотреть за 1 день
«Из этой неудачи я извлек урок»: за 8 лет до первого «Оскара» Джордж Клуни сыграл в самом ужасном супергеройском кино в истории
Редчайший 100% рейтинг: лишь 1 фантастический фильм за 5 лет смог добиться этой оценки
«Поклялись на крови снять»: Кэмерон сразу после «Аватара» берется за другой долгожданный сиквел — фанаты требуют вторую часть уже 7 лет
«Роль будто создана для него»: у Камбербэтча есть персонаж покруче Шерлока — в этом историческом мини-сериале BBC раскрывается на все 200%
Начать смотреть Рязанова никогда не поздно: эту легкую комедию осилят даже хейтеры режиссера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше