Ксения Бородина дебютировала в большом кино: в фильме «За любовь» она сыграла жену Алексея Чадова

Название говорит само за себя, но откуда тогда в кадре древний Кремль: где снимали сериал «Васька»

«Диалоги стали как в “Игре в кальмара”»: сколько всего сезонов у сериала «Убийства в одном здании» и что ждет зрителей дальше

Одиннадцатая вам не Дейнерис: создатели «Очень странных дел» не повторят главную ошибку финала «Игры престолов»

Литературная классика на экране: лучшие фильмы, снятые по самым известным классическим романам

«До смерти напугал»: хоррор, от которого вздрогнул даже Стивен Кинг — теперь понятно, откуда выросли идеи для «1408»

Превзошел «Слово пацана» - это показатель: «Олдскул» побил все стриминговые рекорды России

Дельфин, но без русалки: сможете ли вы вспомнить 5/5 фильмов СССР по кадрам с морскими млекопитающими? (тест)

«До сих пор разгребаю последствия»: почему Иван Добронравов бросил «Кадетство» на пике

Тихо свистнул и ушел, называется нашел: «Сумерки» против «Дневников вампира» - кто у кого украл идею