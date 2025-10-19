От Паттинсона до Ривза: в фильме по культовому аниме «Акира» должны были сыграть голливудские звезды, но его не могут снять уже 20 лет

Не злодей, не убийца, а… заложник?! Канон Кайло Рена в «Звездных войнах» переписали (опять) – а ведь казалось, что хуже быть не может

Сюрприз от Кэмерона: уже в ноябре выйдет сразу два новых фильма, связанных с «Аватаром»

«Не можешь молчать – умрешь»: ИИ сравнил игры из 3-х сезонов «Алисы в Пограничье» – за секунду выбрал самую «подлую и гениальную»

Вы тоже заметили эту спорную сцену в «Братстве кольца»? Элронд мог закончить войну раньше Фродо — в книге Толкина такого не было

Хорошо помните цитаты из фильма «Жестокий романс»? Тогда отличите их от реплик из «Служебного романа» (тест)

Если нет сил на «Игру престолов»: 5 фэнтезийных сериалов можно «проглотить» за уикенд – у №2 рейтинг 8.7 на IMDb

Netflix готовит рождественский десант: 4 новогодние комедии выйдут одна за другой — марафон стартует уже в ноябре

«Где ты была, loca?»: фанаты выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» – у №1 752 голоса, и она не про «льва и овечку»

Фанаты «Шрека» прозрели: на происхождение Чарминга все закрывали глаза — но теперь ясно, почему он называл себя принцем