Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
МУЛЬТ в кино. Выпуск №187
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №187, 2025 в Курске
29 октября 2025
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №187, 29 октября 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «МУЛЬТ в кино. Выпуск №187»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:45
от 240 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
Отзывы
2011, США, фэнтези, мелодрама
«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал
«Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события
Михалков мечтал о работе в Ростове, но все пришлось поменять: где снимали фильм «Родня»
«Одиннадцать друзей Кайло Рена»: Disney похоронил лучший фильм по «Звездным войнам»
«Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман»
Чеширский Кот или Безумный Шляпник? Узнайте, кто вы из «Алисы в Стране чудес» (гороскоп-тест)
«Жить, как говорится, хорошо», но с отвращением: из-за кино Вицин страдал, терпел боль, а однажды и унижение
«Провалится в прокате»: у новинки от Мэла Гибсона бюджет почти как у «Одиссеи» Нолана — и для успеха нужно собрать не меньше $600 млн
Тосю из «Девчат» и Карлсона узнают сразу же: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по кадрам с любителями варенья (тест)
Говорят, Шерлок ненастоящий: замечали странности в сыщике из фильма Гая Ричи - запретили коронную фразу, кепку и не только
Фильмы оставили только поцелуи: в книге Гарри Поттер бросает Джинни в самый ответственный момент — и не просто так
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667