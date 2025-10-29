«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал

«Будет держать вас в напряжении до финала»: этот мексиканский триллер рвет топы Netflix - в центре сюжета реальные кошмарные события

Михалков мечтал о работе в Ростове, но все пришлось поменять: где снимали фильм «Родня»

«Одиннадцать друзей Кайло Рена»: Disney похоронил лучший фильм по «Звездным войнам»

«Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман»

Чеширский Кот или Безумный Шляпник? Узнайте, кто вы из «Алисы в Стране чудес» (гороскоп-тест)

«Жить, как говорится, хорошо», но с отвращением: из-за кино Вицин страдал, терпел боль, а однажды и унижение

«Провалится в прокате»: у новинки от Мэла Гибсона бюджет почти как у «Одиссеи» Нолана — и для успеха нужно собрать не меньше $600 млн

Тосю из «Девчат» и Карлсона узнают сразу же: вот 5 других фильмов СССР – вспомните их по кадрам с любителями варенья (тест)

Говорят, Шерлок ненастоящий: замечали странности в сыщике из фильма Гая Ричи - запретили коронную фразу, кепку и не только