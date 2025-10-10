На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми

5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет

Если «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» не выходит из головы — смело включайте одно из этих аниме: пять достойных замен хиту

Боевик с Марком Руффало — не предел: лучшие триллер-сериалы, которые точно стоит посмотреть фанатам «Задания»

«С бюджетом в три копейки»: в СССР сняли «Аватар» задолго до Кэмерона — а вдохновлялись лучшими работами Спилберга

«Москва слезам не верит» вышла в 1979 году, но последнюю награду получила 30 лет спустя — и это достижение не побить никому

«Присосался к прокату и высосал до дна»: новинку Бессона в России полюбили больше, чем во Франции

Сценаристы «Великолепного века» солгали во благо: на этих героях держался сериал — но в Османской империи о них ничего не слышали

Звезда «Голодных игр» рассказал о приходе славы после выхода фильма — популярность сошла на нет быстрее, чем он ожидал

Попали в реальную тюрьму, бежать пришлось с завода: «Джентльменов удачи» снимали по всему СССР — и с этим связано несколько ляпов