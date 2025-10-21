Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7

В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства

«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей

Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника

На кошмарную концовку «Острова проклятых» Скорсезе намекал с самого начала фильма: но зрители испугались поверить в худшее

«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал

Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO

«Убили не только Катю, но и логику»: год прошел, осадочек остался — вот почему финал «Мажора 4» бесит фанатов до сих пор

Спички есть? А если найду? Реальный смысл «Кин-дза-дза» спустя годы стал понятнее прежнего — «антисоветчина» и кое-что еще

Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой