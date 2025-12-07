Меню
Киноафиша Фильмы Оно. Кошмар на Мейпл-стрит Расписание сеансов Оно. Кошмар на Мейпл-стрит, 2024 в Курске 7 декабря 2025

Расписание сеансов Оно. Кошмар на Мейпл-стрит, 7 декабря 2025 в Курске

Завтра 4 пт 5 вс 7
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
21:25 от 500 ₽
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
