Первый сезон аниме «Ван-Пис» зрители наконец досмотрели спустя 26 лет: финал показали в 1155-й серии, но скоро уже продолжение

Во второй раз фишка с «советским Ван Даммом» не прокатила: у «Фаната 2» провальный рейтинг в 4,6

Татьяна Устинова выбрала любимый российский детектив: вместо хитов НТВ писательница смотрит сериал с Добронравовым

10 фильмов 2025 года от Netflix, которые вы могли пропустить: вышли не только «Кейпоп-охотницы» с «Франкенштейном» – тут и драма со звездой «Острых козырьков», и аниме

7 умных sci-fi фильмов без пришельцев и войн: у каждого рейтинг не ниже 7.0 – на каникулах успеете глянуть хоть все

Тест для поклонников Юрия Никулина: вспомните, в каких фильмах актер точно не играл

100% «свежести», Джордж Мартин в списке создателей: сериал со звездой «Фарго» взахлеб советуют посмотреть критики

«Чуть что — сразу Косой»: мужчина, к которому Зина уходила от Якина, не так прост — кто такой этот Будимир Косой

Гэндальф, ты ли это? В 7 серии «ОСД» нашли отсылку на «Властелин колец» – в России не поймет никто

Лучшую экранизацию Стругацких выпустили ровно 43 года назад: «Чародеев» братья-писатели себе не так представляли