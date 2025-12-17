Меню
Киноафиша
Фильмы
Три кота. Путешествие во времени
Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 2025 в Курске
24 декабря 2025
Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 24 декабря 2025 в Курске
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
17
Завтра
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:15
от 240 ₽
13:40
от 290 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00
от 180 ₽
11:25
от 180 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 200 ₽
13:10
от 210 ₽
16:40
от 210 ₽
18:50
от 220 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00
10:25
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00
от 200 ₽
10:25
от 200 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00
11:25
