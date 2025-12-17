Меню
Фильмы
Три кота. Путешествие во времени
Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 2025 в Курске
23 декабря 2025
Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 23 декабря 2025 в Курске
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:15
от 190 ₽
13:40
от 240 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00
от 180 ₽
11:25
от 180 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00
от 340 ₽
11:30
от 340 ₽
13:00
от 380 ₽
14:30
от 380 ₽
17:50
от 430 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40
от 200 ₽
13:10
от 210 ₽
16:40
от 210 ₽
18:50
от 220 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00
10:25
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00
от 200 ₽
10:25
от 200 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00
11:25
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00
от 150 ₽
10:20
от 150 ₽
