Киноафиша
Фильмы
Три кота. Путешествие во времени
Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 2025 в Курске
15 декабря 2025
Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 15 декабря 2025 в Курске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три кота. Путешествие во времени»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:05
от 340 ₽
10:15
от 380 ₽
11:35
от 340 ₽
13:05
от 380 ₽
14:35
от 380 ₽
18:35
от 430 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00
10:25
11:50
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00
от 200 ₽
10:20
от 200 ₽
11:40
от 200 ₽
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00
от 150 ₽
10:25
от 150 ₽
11:50
от 150 ₽
