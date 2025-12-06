Меню
Фильмы
Шальная императрица
Расписание сеансов Шальная императрица, 2025 в Курске
6 декабря 2025
Расписание сеансов Шальная императрица, 6 декабря 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:45
от 290 ₽
17:40
от 340 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00
от 370 ₽
12:00
от 500 ₽
13:25
от 430 ₽
17:10
от 480 ₽
21:10
от 480 ₽
23:10
от 480 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:50
от 270 ₽
18:10
от 280 ₽
21:20
от 280 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
15:15
от 590 ₽
18:20
от 570 ₽
