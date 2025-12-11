Для контраста с Москвой нашли особую провинцию: где расположен поселок Жупа из фильма «Один хороший день»

«Не думал, что так зацепит»: Жене из «Лихих» в новом фильме «Волчок» зрители аплодируют стоя — и ставят 8.2

«8 серий, так что скучать не получится»: у «Невского» и «Первого отдела» есть конкурент — проект от режиссера «Ментовских войн» с рейтингом 7,4

Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше

Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали

«Простоквашино» и «Елки» вместо на’ви и Пандорки: в России запретили прокат «Аватара 3» в новогодние праздники

«Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU

«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре

Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка

От красавиц из «Трех богатырей» до страшилы из «В синем море...»: как бы выглядели героини из мультфильмов в реальной жизни