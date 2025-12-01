Меню
Дело семейное
Фильмы
Дело семейное
Расписание сеансов Дело семейное, 2025 в Курске
12 декабря 2025
Расписание сеансов Дело семейное, 12 декабря 2025 в Курске
Как купить билеты на сеанс фильма «Дело семейное»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
23:30
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
