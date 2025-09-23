Кэмерон этого не говорил, но фанаты все вычислили сами: что значит имя Сары Коннор

«Издевательство над оригиналом»: что говорят о перезапуске «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — увы, он не удался

Такое случалось лишь четыре раза в истории: подборка аниме, которые получили 100% свежести на Rotten Tomatoes

Русская версия Крамера или калька с Шьямалана: хоррор с Егором Кридом, который хейтили заранее, оказался не так уж плох — смешно и страшно

Соскучились по «Шерлоку» и «Менталисту»? Этот недооцененный сериал на 8,3 балла вы могли пропустить — у героя здесь тоже есть своя фишка

Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе

«Осень жизни, как и осень года…»: только выросшие на фильмах СССР вспомнят 5 кинолент по строчкам из песен (тест)

Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест)

«Не 10, а 100 человек на место»: ветеран боевых действий обнаружил ляп в «Слове пацана» — это вам не пластиковые окна и «Седая ночь»

«Идеальное завершение»: на последнюю часть «Заклятия» точно стоит сходить в кино — зрители в зале визжали от страха