Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Хэллоуин. Ночной кошмар
Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 2025 в Курске
11 ноября 2025
Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 11 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Хэллоуин. Ночной кошмар»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
16:00
от 210 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Попутчики
Отзывы
2025, Россия, комедия
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Наш папа - Дед Мороз!
Отзывы
2024, Россия, комедия, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Разрушитель миров
Отзывы
2025, США, боевик, фантастика
Зрители восторгаются, а ученые хватаются за голову: 3 научно-фантастических фильма с кучей ляпов — даже «Интерстеллар»
Он выбрал войну, она — выживание? Почему на самом деле расстались Геральт и Цири в «Ведьмаке»
Назван самый идеальный мужчина на экране: он обошел и Джона Сноу, и Серкана Болата, и даже Костю из «Кухни»
Смерть не показали: Алую Ведьму еще можно увидеть в MCU — но только в дуэте с другим супергероем (подсказка: это не Визжн)
Давно ждали: вот и первый спойлер к 1 серии 5-го сезона «Очень странных дел» — уже видели похожее в «Мстителях: Финал»
«И жизнь ваша не будет стоить ломаного цента», если не пройдете наш тест о «Человеке с бульвара Капуцинов» хотя бы на 5/10
«Кинули» Гэндальфа: в Средиземье отправили еще двоих магов против Саурона — но их и след простыл
В «Девчатах» есть вырезанные сцены: у Анфисы был ну очень мрачный и трагический финал
Посмотрел самый недооцененный ужастик 2025 года и еще долго не мог уснуть: скримеров ноль, саспенса море
«Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо получила дату релиза в «цифре» — фильм можно будет посмотреть уже через пару недель
«Мутная очень»: Прилучный нашел странную причину не смотреть «Игру престолов» – даже «Кухня» актеру нравится больше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667