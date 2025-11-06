Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал»

Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать

Это аниме 2025 года собирает полные залы по всему миру: смотрят даже те, кто далек от жанра

Они человечество породили, они его и убьют: почему Инженеры в «Прометее» вдруг решили уничтожить всех людей – Скотт оставил лишь намек

«Изделие одноразовое»: «Ночной агент» на Netflix популярней «Игры в кальмара» – почему россияне прозвали триллер «мусором»?

«Последний обряд» должен был похоронить «Заклятие», но как бы не так: семейка Уорренов все-таки вернется в еще одном фильме

«Мстители», по факту, слабаки? Эти 5 аниме-троек оставят от супергероев Marvel мокрое место – не поздоровится и Доктору Думу

Все-таки не чудище, а человек: в сериале про Гарри Поттера обязаны исправить главную проблему киношного Волдеморта

Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети

«Халтура за копейки»: после первых серий этот детектив называли заменой «Невскому», но к финалу зрители крутили пальцем у виска